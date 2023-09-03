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        AKUT Eskişehir ekibinde görevli koku takip köpeği "Fırtına" hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 21:13 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:17
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        AKUT Eskişehir ekibinde görevli koku takip köpeği "Fırtına" hayatını kaybetti
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        ESKİŞEHİR (AA) - AKUT Arama Kurtarma Derneği Eskişehir ekibinde 9 yıldır görev alan koku takip köpeği "Fırtına" geçirdiği rahatsızlık sonucu öldü.

        AKUT'tan yapılan açıklamada, Fırtına'nın 9 yıldır başta Eskişehir olmak üzere tüm Türkiye'de sayısız operasyonda görev aldığı belirtildi.

        Fırtına'nın bir süre önce hastalıkları sebebiyle emekliye ayrıldığı bildirilen açıklamada, "Öncelikli görevi doğada kaybolan insanların yardımına koşmaktı ve yıllar içinde sayısız insan hayatına dokundu. Işıklar içinde uyu Fırtına." ifadelerine yer verildi.

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