Memur-Sen Eskişehir Temsilcisi Akar'dan ilçelerdeki memurlar için "ek sefer" talebi Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Eskişehir Temsilcisi İbrahim Akar, kırsal ilçelerde görevli kent merkezinde ikamet eden memurların, Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararı nedeniyle servise binemediğini öne sürerek, ilçelere ek otobüs seferleri konulması çağrısında bulundu.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Eskişehir 1 Nolu Şube Başkanı da olan Akar, il temsilciliğinde yaptığı açıklamada, her gün binlerce memurun görevleri gereği kırsal ilçelere seyahat ettiğini söyledi.

Memurların ulaşım sıkıntısı yaşadığını ifade eden Akar, şöyle devam etti:

"Önceden ilçelerde görevli memurlar için özel servisler vardı. Bu araçlar, memurları mahallelerinden topluyordu. Herkes evine yakın yerlerden servislere binerek ilçelere gidiyordu. Trafik sorunu gerekçe gösterilerek UKOME'nin aldığı karar nedeniyle bu servislerin kent merkezinden yolcu toplaması engellendi. Memurlar, otogardaki araçlarla ilçelere gitmek zorunda kalıyorlar. Arkadaşlarımız, 'Yenikent Mahallesi'nde oturuyorum, Seyitgazi'de çalışıyorum. Yenikent'ten otogara, oradan da Seyitgazi'ye gidiyorum' diyorlar. 'Muttalip bölgesine yakın oturuyorum. Otogardan Sarıcakaya'ya gidiyorum' diyen de var. Servisler yol üzerinden arkadaşlarımızı almıyorlar, otogara gitmek zorunda kalıyorlar."

Akar, memurların otogara gidebilmek için erken saatlerde uyandığını, gününün çoğunu yolda geçirdiğini belirtti.

Çözüm önerilerine ilişkin konuşan Akar, şunları dile getirdi:

"Büyükşehir Belediyesine ait kırsal ilçelerden merkeze yolcu taşıyan otobüsler var. Bu otobüslerin seferlerinde, sabahları ilçelerde çalışan memurları görev yerlerine bıraktıktan sonra buralarda yaşayan vatandaşları kent merkezine getirecek şekilde düzenleme yapılabilir. Akşamları da sefer eklenerek memurların ulaşımları kolaylaştırılabilir. Her ilçeye araç konulmasına gerek yok. Örneğin, Mihalgazi ile Sarıcakaya'ya, Beylikova ile Alpu'ya birer otobüs yetebilir. Büyükşehir Belediyesine bununla ilgili yazılı başvuruda bulunacağız."