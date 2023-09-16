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        Eskişehir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve merkez Tepebaşı İlçe Belediyesinde memur olarak görev yapan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 09:16 Güncelleme: 16.09.2023 - 09:16
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        Eskişehir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve merkez Tepebaşı İlçe Belediyesinde memur olarak görev yapan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tepebaşı Belediyesinde memur olarak görev yapan bazı kişilerin vatandaşlardan rüşvet aldığı iddiasıyla ihbar ve şikayetlerde bulunulduğu bildirildi.

        Söz konusu şikayetlerle ilgili olarak, "rüşvet almak ve rüşvet almaya aracılık etmek" suçu kapsamında şüpheli kişilerle ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Belediye çalışanı A.A, Ö.U. ile S.A. isimli şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerinin ardından 'rüşvet almak ve rüşvet almaya aracılık etmek' suçundan tutuklanmaları talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri, hakimlikçe yapılan sorgularının ardından A.A. ve Ö.U. isimli şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildiği, S.A. isimli şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildiği, soruşturman tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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