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        AK Parti'den Eskişehir'deki 5 ilçeye yeni başkanlar atandı

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir'deki 5 ilçeye partisince yeni ilçe başkanlarının atandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 11:41 Güncelleme: 16.09.2023 - 11:41
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        AK Parti'den Eskişehir'deki 5 ilçeye yeni başkanlar atandı
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, Eskişehir'deki 5 ilçeye partisince yeni ilçe başkanlarının atandığını duyurdu.

        Reyhan, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir'in 5 ilçesinde istişareler neticesinde boşalan ilçe başkanlıklarına AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca atamalar gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Beylikova ilçemize Ümit Oktay Taşçı, Çifteler ilçemize Fani Can, Mahmudiye ilçemize İbrahim Özkara, Mihalıççık ilçemize Saffet Çay, Sarıcakaya ilçemize Mehmet Atak atanmıştır. Bugüne kadar AK Partimize hizmet eden ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni görev alan ilçe başkanlarımıza da başarılar diliyorum."

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