Sivrihisar'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı Sivrihisar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivrihisar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivrihisar Adliye Sarayı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Hava Meydan Komutanı Albay İsmail Haldun Maden, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan ve diğer ilgililer ile gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okundu.

Prof. Dr. Mehmet Kaplan Ortaokulu Öğrencisi Eren Sertel tarafından "19 Eylül Gaziler Günü" şiiri okundu.

Gaziler ve şehit yakınları için Hava Meydan Komutanlığı tarafından düzenlenen programla etkinlik tamamlandı.