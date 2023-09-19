Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Sivrihisar'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı

        Sivrihisar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:32 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivrihisar'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sivrihisar ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Sivrihisar Adliye Sarayı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Hava Meydan Komutanı Albay İsmail Haldun Maden, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin İlhan ve diğer ilgililer ile gaziler katıldı.

        Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okundu.

        Prof. Dr. Mehmet Kaplan Ortaokulu Öğrencisi Eren Sertel tarafından "19 Eylül Gaziler Günü" şiiri okundu.

        Gaziler ve şehit yakınları için Hava Meydan Komutanlığı tarafından düzenlenen programla etkinlik tamamlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        BiP ve Anadolu Üniversitesi´nden iş birliği 
        BiP ve Anadolu Üniversitesi´nden iş birliği 
        "Raylı Sistemler, Altyapı ve Teknolojileri Zirve ve Fuarı" Eskişehir'de açı...
        "Raylı Sistemler, Altyapı ve Teknolojileri Zirve ve Fuarı" Eskişehir'de açı...
        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sezer'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt...
        AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Sezer'den Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt...
        Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
        Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü, arkadaşı yaralandı
        Eskişehir'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ha...
        Eskişehir'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ha...
        Eskişehir´de 4 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Eskişehir´de 4 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı