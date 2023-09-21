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        Eskişehir'de sulama göletine düşen genç öldü

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, sulama göletine düşen gencin cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:39
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        Eskişehir'de sulama göletine düşen genç öldü
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        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde, sulama göletine düşen gencin cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Yeşilyurt Güney Mahallesi'nde 17 yaşındaki İbrahim Can Karaçam'ın, yakınına gittiği sulama göletine düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Suda bir süre arama yapan dalgıç ekipleri, Karaçam'ın cansız bedenine ulaştı.

        Sudan çıkarılan gencin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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