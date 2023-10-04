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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 04.10.2023 - 15:54
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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Şeker Mahallesi'ndeki Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın arka girişinde aralarında husumet bulunan Hüseyin T, oğlu Süleyman T. ile Hüseyin Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi Hüseyin T, oğlu Süleyman T. ve 20 yaşındaki Hüseyin Y. yaralandı.

        3 yaralı, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Ameliyata alındığı öğrenilen Hüseyin Y'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

        Polis ekipleri, hastane çevresi ile tarafların evlerinin önünde güvenlik önlemi aldı.

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