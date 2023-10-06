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        Eskişehir'de Rus uyruklu eşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Eskişehir'de, Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:48 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:48
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        Eskişehir'de Rus uyruklu eşini öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
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        Eskişehir'de, Rus uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Atila Sarıhan (50), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri katıldı.

        Sanık Atila Sarıhan, savunmasında eşini öldürdüğünü kabul ederek pişman olduğunu söyledi.

        Böyle olmasını istemediğini, eşini çok sevdiğini belirten Sarıhan, "Eşimle 2019'da tanıştık. Tanıştığımızdan beri Elena'nın eski eşi Andrey bana onunla ilgili, 'O orada geçici kalıyor. Ben Elena'yı seviyorum, buraya geri dönecek' gibi mesajlar atıp rahatsız ediyordu. Ben Elena'ya olay öncesinde boşanma davası açmıştım. Olaydan önce Rusya'ya gidip gelmişti. Eskişehir'e dönünce barıştık. Boşanma davasını çekmemi istedi ve ben de çektim." dedi.

        Sarıhan, olay günü eşi için kendi adına telefon hattı çıkarttıklarını, akşam eve gidip yemek yediklerini dile getirdi.

        Yatağına gittikten sonra eşinin bulaşıkları yıkayıp yanına geldiğini aktaran Sarıhan, şöyle devam etti:

        "Uyandığımda Elena'nın telefonuna mesaj geldiğini gördüm. Elena'ya telefonu açmasını söyledim. Kilidi açıp telefona bakmadan lavaboya gitti. Mesajda bir iş makinesi fotoğrafı gördüm. Numarayı görüntülü aradığımda Andrey'in, Elena'nın Rusya'daki evinin yatak odasında olduğunu gördüm. Şoke oldum. Andrey bana 'Elena'yı seviyorum' dedi. Andrey'le konuşurken Elena lavabodaydı. Telefonu Elena'ya götürdüm. Elena telefonda Andrey'i görünce şaşırdı, kızarmaya başladı. 'Özgür bir insanım' dedi ve beni ittirdi. Ben de tokat attım. Sonra Elena mutfaktan bıçak alıp üzerime yürüdü. Engel olmaya çalışırken bıçak elimi kesti, aramızda boğuşma oldu. Tırnaklarıyla boğazımı çizdi. Boğuşma sırasında bıçak karnına saplandı. Sonrasını hatırlamıyorum. Beni çok tahrik etti. Ağza alınmayacak şeyler söyledi."

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Tepebaşı ilçesinde 31 Mart'ta, Uluönder Mahallesi Ümran Sokağı'nda bir apartmanda yaşayan Rus uyruklu Elena Samsanova (55) ile eşi Atila Sarıhan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Sarıhan, evde bulunan bıçakla eşi Samsanova'yı bıçakla birkaç kez yaralamıştı.

        Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Atila Sarıhan ise tutuklanmıştı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Atila Sarıhan'ın, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın olan eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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