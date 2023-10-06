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        Sivrihisar İlçe İnsan Hakları Kurulu toplandı

        Sivrihisar İlçe İnsan Hakları Kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:45 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:50
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        Sivrihisar İlçe İnsan Hakları Kurulu toplandı
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        Sivrihisar İlçe İnsan Hakları Kurulu üyelerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), İnsan Hakları Eylem Planı'nda öngörülen "İl ve ilçe insan hakları kurullarının üye ve uzmanlarına, insan hakları alanındaki gelişmelere yönelik faaliyetler düzenlemek" faaliyeti kapsamında İl ve İlçe insan Hakları Kurulları üyeleriyle düzenli toplantılar gerçekleştiriyor.

        Bu çerçevede İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcıları Aykut Aydın ve Ayşe Begüm Başbozkurt'un katılımıyla Sivrihisar Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Sivrihisar İlçe İnsan Hakları Kurulu üyeleriyle toplantı gerçekleştirildi.

        Söz konusu toplantıda, Aydın ve Başbozkurt tarafından sunumlar yapıldı.

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