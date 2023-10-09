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        Hakkari'de gözaltına alınan çobanın kaybolduğu iddiasına ilişkin yargılama sürdü

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çoban Nezir Tekçi'nin, 28 yıl önce gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu iddiasına ilişkin davada beraat eden emekli albay Ali Osman Akın ile yarbay Kemal Alkan'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) usul ihlali kararı sonrası yeniden yargılanmasına ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 17:04 Güncelleme: 09.10.2023 - 17:04
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        Hakkari'de gözaltına alınan çobanın kaybolduğu iddiasına ilişkin yargılama sürdü
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        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, çoban Nezir Tekçi'nin, 28 yıl önce gözaltına alındıktan sonra kaybolduğu iddiasına ilişkin davada beraat eden emekli albay Ali Osman Akın ile yarbay Kemal Alkan'ın, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) usul ihlali kararı sonrası yeniden yargılanmasına ilişkin davanın ikinci duruşması yapıldı.

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verilen sanıklar Kemal Alkan ve Ali Osman Akın katılmadı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

        Mahkeme heyeti, ilk duruşmada talimat verdiği 20 tanığın ifadelerinin mahkemeye ulaşmaması nedeniyle duruşmayı erteledi.

        - Olay

        Yüksekova ilçesi Köycük köyünde yaşayan ve 26 Nisan 1995'te askerlerce gözaltına alındıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadığı öne sürülen çoban Nezir Tekçi'nin babası Halit Tekçi'nin 1997'deki başvurusuyla konuya ilişkin soruşturma başlatan askeri savcılık, "kovuşturmaya yer olmadığına" karar vermişti.

        Yunus Şahin'in, 2010'da, askerlik yaptığı dönemde Tekçi'nin ölümüne tanık olduğunu öne sürmesiyle olaya karıştıkları iddia edilen emekli albay Ali Osman Akın ile yarbay Kemal Alkan hakkında Hakkari Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2011 yılında dava açılmıştı. Akın ve Alkan'ın tutuksuz yargılandığı dava, güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'e alınmıştı.

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 11 Eylül 2015'teki karar duruşmasında, isnat edilen suçun sabit görülmemesi nedeniyle Akın ve Alkan'ın oy birliğiyle beraatlarına karar vermişti.

        Tekçi ailesi avukatlarının kararın Anayasa'ya aykırılık iddiaları nedeniyle yaptıkları başvurulara ilişkin AYM'nin 21 Mart 2023 tarihli kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. AYM, Anayasa'nın hayat hakkını düzenleyen 17'nci maddesinin usul boyutunun ihlal edildiğine işaret ederek dosyayı Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

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