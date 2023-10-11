Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen 2 adreste yapılan aramalarda, 6 bin 780 sentetik ecza ve uyuşturucu hap, 44,47 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar eroin ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Y.K. ve M.A.D, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.