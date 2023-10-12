Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 12:51 Güncelleme: 12.10.2023 - 12:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de kaçak kazı yapan 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaştı.

        Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, şüpheliler izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Olay yerinde jeneratör, kırıcı delici, 3 kürek, balyoz, manivela demiri ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Osmangazi Köprüsü'nde feci kaza! Yaralılar var
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Babasını boğarak öldürmüştü! Katil evlattan "Pişkin" savunma!
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Gazze'ye bombardıman gece boyu sürdü
        Milliler liderlik için sahada!
        Milliler liderlik için sahada!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        Böyle baba olmaz olsun! 61 yıl 9 ay hapis!
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        İsrail'e dua isterken Gazze fotoğrafı paylaştı
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        Oğlunu bisiklet üzerinde öldüren baba konuştu! İşte cinayetin nedeni!
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        "Kasımpaşa'nın suçu ne?"
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        8 haftada 9 hoca değişimi!
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        "İran Hamas'ın İsrail'e saldırısına şaşırdı"
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        Fazıl Say: Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan lider
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        İsrail kara operasyonuna hazırlanıyor
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Oklavalı 'meşru müdafaa'ya beraat!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Tarım Kredi'den indirim kampanyası
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Önce nikâh, sonra hayır konseri
        Kimler o tazminatı alabilir?
        Kimler o tazminatı alabilir?
        MHR yeni modelle halka açılıyor
        MHR yeni modelle halka açılıyor

        Benzer Haberler

        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan Büyükşehir Belediyesine "borçlanma...
        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Reyhan'dan Büyükşehir Belediyesine "borçlanma...
        TEI, SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'nda yerini aldı
        TEI, SAHA-EDGE Savunma Sanayi Buluşması'nda yerini aldı
        Eskişehir'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de aranan firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi
        Eskişehir'de tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi
        Eskişehir'de "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi
        Eskişehir'de "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi