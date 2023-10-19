Sivrihisar'da yol kenarındaki tıra kamyon çarptı, 2 kişi yaralandı
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sivrihisar-Emirdağ kara yolu Gülçayır Mahallesi mevkisinde seyreden M.Ç. idaresindeki 03 EL 303 plakalı tırın lastiği patladı.
Durumu fark eden sürücü aracı sağ şeritte durdurarak lastiği kontrol etmek istedi.
M.Ç'nin lastiği kontrol ettiği sırada arkadan gelen M.H.Ç. yönetimindeki 42 FIL 29 plakalı kamyon, tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan iki sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.