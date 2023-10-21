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        Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 10:11 Güncelleme: 21.10.2023 - 10:14
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        Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı
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        Eskişehir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından 11-20 Ekim'de suç ve suçlularla mücadele çalışması yapıldı.

        Çalışmada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler Ü.B, K.K, N. E. ve D.E. yakalandı.

        Bu kişilerin bazılarından bir miktar esrar ve 22 sentetik ecza ele geçirildi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu

        Ekiplerin diğer çalışmalarında ise çalıntı olduğunu belirlediği 2 motosiklet ve 1 bisiklet sahiplerine teslim edildi.

        Yakalanan bir şüphelinin üzerinden 14 sentetik ecza ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan başka bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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