Eskişehir'de 4 firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'de polis ekiplerince çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 4 firari hükümlü yakalandı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından 11-20 Ekim'de suç ve suçlularla mücadele çalışması yapıldı.

Çalışmada, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari hükümlüler Ü.B, K.K, N. E. ve D.E. yakalandı.

Bu kişilerin bazılarından bir miktar esrar ve 22 sentetik ecza ele geçirildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu

Ekiplerin diğer çalışmalarında ise çalıntı olduğunu belirlediği 2 motosiklet ve 1 bisiklet sahiplerine teslim edildi.

Yakalanan bir şüphelinin üzerinden 14 sentetik ecza ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan başka bir şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.