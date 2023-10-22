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        Devlet sanatçısı Şefika Kutluer, Eskişehir'de depremzedeler yararına konser verdi

        Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 19:53 Güncelleme: 22.10.2023 - 19:58
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        Devlet sanatçısı Şefika Kutluer, Eskişehir'de depremzedeler yararına konser verdi
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        Dünyaca ünlü flüt sanatçısı Şefika Kutluer, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler yararına, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde konser verdi.

        Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) iyi niyet elçisi de olan Kutluer, Sivrihisar ilçesindeki Surp Yerrortutyun Kilisesi'nde flüt resitali sundu.

        Devlet sanatçısı Kutluer, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Depremzedelere bir konteynır ev de bizden" adlı proje kapsamında yola çıktıklarını söyledi.

        Proje çerçevesinde ilk konseri UNICEF tarafından koruma altına alınan Gordion'da gerçekleştirdiklerini anlatan Kutluer, "Daha sonra UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 791 yıllık Ulu Camii'ni ziyaret ettik. Ardından Sivrihisar'da muhteşem doğal akustik ses ortamında ikinci konserimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık." diye konuştu.

        Yoğun ilgi gören konserin ardından Kutluer, sanatseverlerce alkışlandı.

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