Sulu tarıma geçen Eskişehir çiftçisi daha çok kazanıyor YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Güreş Mahallesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilerek hizmete alınan Güreş Göleti, sulamaya sağladığı katkıyla bölge çiftçisinin kalkınmasında önemli bir etken oldu.

YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesine bağlı kırsal Güreş Mahallesi'nde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce inşa edilerek hizmete alınan Güreş Göleti, sulamaya sağladığı katkıyla bölge çiftçisinin kalkınmasında önemli bir etken oldu.

DSİ Genel Müdürlüğünce 2020'de temelden yüksekliği 29 metre ve su depolama kapasitesi 530 bin metreküp hacmine sahip olarak inşa edilen göletten bölgedeki 1110 dekar tarım arazisi sulanıyor.

Arpalık Deresi ile yağmur ve kar sularından beslenen gölet, tarımsal üretimin miktarında ve çeşitliliğinde sağladığı artışla 2023 birim fiyatlarıyla dekar başına 7 bin lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 7 milyon 770 bin lira katkı verdi.

Daha önce kuraklığa dayanıklı buğday ve arpa çeşitleri yetiştiren çiftçiler, 40 çiftçinin yararlandığı göletten damlama ve yağmurlama sistemleriyle arazilerini sulayarak mevsimine göre sebze ve meyvelerin yanı sıra yonca, silajlık mısır gibi yem bitkileri üretmeye başladı.

Bölge insanı, ürettikleri ürünleri pazarlarda satarak gelir elde etmelerinin yanında kendi ihtiyaçlarını karşılıyor.

- "Önceden İstanbul'un taşı toprağı altındı ama şimdi değil, artık köylerin taş toprağı altın"

Güreş Mahallesi Sulama Kooperatifi Başkanı Abdülmecid Keskin, AA muhabirine, gölette tutulan suyu tarımsal sulamada nisan ayının ortasından başlayarak ekim ayının sonuna kadar kullanabildiklerini söyledi.

DSİ yetkililerinin hep yanlarında olduğunu belirten Keskin, "Su olmayan yerde hiçbir şey olmuyor. Bu da çok büyük bir sıkıntıydı. Burada su olmadığından vatandaş arazisini işleyemiyordu. Şimdi ise arazimizi işlemeye, mısır, domates, patates, biber, patlıcan yetiştirmeye başladık. Çok güzel oldu. Su olunca her şey oluyor." dedi.

Keskin, göletle gelen sulama imkanının hayvancılığa da çok büyük desteğinin olduğunu ifade etti.

Eskiden hayvanları için yem satın aldıklarını aktaran Keskin, "Çünkü ektiğimiz ürün istediğimiz randımanda olmuyordu. Ama şimdi ektiğimiz üründe istediğimiz randımanı alıyoruz. Önceden silaj işini yapamıyorduk, yonca ekemiyorduk. Eksek de çok düşük miktarlarda ürün alıyorduk. Ama şimdi onların hepsinin verimi yükseldi. Sadece şimdi çalışmaya ihtiyaç var. Çalışacağız, başaracağız inşallah." diye konuştu.

Abdülmecid Keskin, su sıkıntısının geçmiş yıllarda mahallede göçe neden olduğunu, mahalle sakinlerinin para kazanamayınca başka yerlere göç ettiğini vurgulayarak, "Burada da paranın kazanıldığını, rahat hayat yaşanılacağını insanlar artık öğrendi. Önceden İstanbul'un taşı toprağı altındı ama şimdi değil, artık köylerin taş toprağı altın. Sulamanın verdiği rahatlıkla köyümüze yazın gelen vatandaşlarımız da sebze yetiştiriyor." ifadesini kullandı.

- "2 dönümlük alandan gelirim bu yıl 40 bin lirayı buldu"

Çiftçilik de yapan Güreş Mahallesi Muhtarı Zafer Aldan ise gölet öncesi sulamadan mahrum olduklarını belirtti.

Şimdi birçok sebze meyve çeşidini yetiştirebildiklerini kaydeden Aldan, "Emekli olup da şehirde yaşayan arkadaşlarımıza köye geri dönmelerini tavsiye ederiz. Göletten sonra gelirimiz yükseldiği için hiçbir komşumuz şehre gitmedi. 2 dönümlük alandan gelirim bu yıl 40 bin lirayı buldu. Taze fasulye, domates, biber, patlıcan, kavun, karpuz yetiştiriyorum. Bizim toprağımız hiç kullanılmadığı için çok güzel sebzemiz oluyor." dedi.