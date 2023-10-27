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        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Sivrihisarlı 100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor

        DOSYA HABER - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hayatını sürdüren 100 yaşındaki Mehmet Acarlar, çocukluğunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'nın Ulus semtindeki İkinci Meclis binasına girerken görmesini ve aralarında geçen diyaloğu dün gibi hatırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:32
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        CUMHURİYET'İN 100. YILI - Sivrihisarlı 100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
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        DOSYA HABER - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hayatını sürdüren 100 yaşındaki Mehmet Acarlar, çocukluğunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'nın Ulus semtindeki İkinci Meclis binasına girerken görmesini ve aralarında geçen diyaloğu dün gibi hatırlıyor.

        Anadolu Ajansının

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