CUMHURİYET'İN 100. YILI - Sivrihisarlı 100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
DOSYA HABER - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hayatını sürdüren 100 yaşındaki Mehmet Acarlar, çocukluğunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'nın Ulus semtindeki İkinci Meclis binasına girerken görmesini ve aralarında geçen diyaloğu dün gibi hatırlıyor.
Giriş: 27.10.2023 - 11:32 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:32
DOSYA HABER - YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hayatını sürdüren 100 yaşındaki Mehmet Acarlar, çocukluğunda Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Ankara'nın Ulus semtindeki İkinci Meclis binasına girerken görmesini ve aralarında geçen diyaloğu dün gibi hatırlıyor.
Anadolu Ajansının