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        Eskişehir'de engelli gençler ezberledikleri hadislerle yarıştı

        Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelinde düzenlenen "Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması"nın Eskişehir'deki ayağı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:48 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:48
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        Eskişehir'de engelli gençler ezberledikleri hadislerle yarıştı
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        Diyanet İşleri Başkanlığınca yurt genelinde düzenlenen "Engelli Bireyler Arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması"nın Eskişehir'deki ayağı yapıldı.

        Şahver Sultan Engelsiz Camisi'ndeki programda, görme engelli Nisanur Tümenci (18) birinci, ortopedik engelli Ecrin Özkan (14) ikinci, klinefelter sendromlu (fazladan kromozom nedeniyle oluşan gelişim bozukluğu) Yusuf İslam Solucak (15) üçüncü oldu.

        İl Müftü Yardımcısı Berrin Erdoğan, AA muhabirine, yarışmanın Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla düzenlendiğini söyledi.

        Katılımcıların Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen 40 hadisi ezberlediklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Bu hadisleri birkaç ay önce ilçelerimize ulaştırdık. Yarışmanın düzenlendiği ilçelerin birincileri bugün final elemelerine katıldı. Hadisleri ezberleyebilmeleri için 2 aya yakın süre verdik. Bugün Sivrihisar, Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin birincileri yarıştı. Duyarlılığın ve farkındalığın artırılmasını teşvik eden hadisler seçildi. Burada hasıl olan, hadislerin ezberlenmesi ve çocukların gayret göstermesiydi. Tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum."

        Tepebaşı Müftüsü Gafur Yıldırım da hadislerin ezberlenmesinin kıymetli olduğunu dile getirerek, katılımcıları kutladı.

        Yarışmanın birincisi Nisanur Tümenci, 40 hadisi 2 haftada ezberlediğini ifade etti.

        Zaman zaman zorluk yaşasa da gayretli çalışmalarıyla birinciliği hak ettiğini belirten Tümenci, Diyanet İşleri Başkanlığına teşekkür etti.

        Yarışmaya Sivrihisar'dan katılan Ecrin Özkan, sürecin heyecanlı geçtiğini söyledi.

        Yusuf İslam Solucak da bir ay boyunca boş vakitlerinde hadisleri ezberlediğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından dereceye girenlerin ödülleri, İl Müftü Yardımcısı Erdoğan ile Tepebaşı Müftüsü Yıldırım tarafından takdim edildi.

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