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        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 09:31 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:33
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        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyitgazi'de kaçak kazı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları tarama cihazı, dedektör, kazma, kürek, bel küreği, el feneri ve metre ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheliler hakkında " Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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