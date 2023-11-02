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        Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilk fabrikanın inşasına başlandı

        Sivrihisar ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak ilk fabrika için çalışmalar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 14:35 Güncelleme: 02.11.2023 - 14:37
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        Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ilk fabrikanın inşasına başlandı
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        Sivrihisar ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak ilk fabrika için çalışmalar başladı.

        Toplam 218 hektar alanda 38 sanayi parselinin bulunduğu Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'nin yüzde 80'i yatırımcılara tahsis edildi.

        İmar çalışmaları ile tapu, tahsis ve altyapısı tamamlanan Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ne ilk fabrikanın kuruluna başlandı.

        5 bin metrekare alanda tarım makineleri üretecek şirket tarafından yapılacak fabrika ilçedeki istihdama da katkı sunacak.

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