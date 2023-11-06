Eskişehir'de patlayıcıyla kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, el yapımı patlayıcı da kullanarak kazı yapan 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Bölgede kazı esnasında kullanılan 2 el yapımı patlayıcı, akü, karot el sondaj makinası ve 8 aparatı ile çeşitli kazı ekipmanları ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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