Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de bir gencin darbedilerek öldürülmesini ilişkin 14 sanıklı davada mütalaa açıklandı

        Eskişehir'de bir gencin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 6 sanığın hapse çarptırılmasını, 8 sanığın ise beraatını istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 18:55 Güncelleme: 08.11.2023 - 18:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de bir gencin darbedilerek öldürülmesini ilişkin 14 sanıklı davada mütalaa açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de bir gencin darbedilerek öldürülmesiyle ilgili 1'i tutuklu 14 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 6 sanığın hapse çarptırılmasını, 8 sanığın ise beraatını istedi.

        Eskişehir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mertcan A. ile cinayete iştirak ettiği iddiasıyla yargılanan Koray B. ve maktul Doğukan Yener'in annesi Suzan Yener ve kardeşi Batuhan Yener katıldı.

        İddia makamı esas hakkındaki mütalaasında, olayda sanıklar Ali K. ile Mercan A'nın, kardeşinin üzerine kapanarak "O benim kardeşim, yapmayın" diyerek bağıran maktul Doğukan Yener'e vurmaya başladıkları, maktulü önce tramvay yoluna iterek yere düşürdükleri, sanıkların saldırgan hareketlere devam ederek yumrukla araç yoluna düşürdüğü maktule yerdeyken de vurmaya devam ettiklerini belirtti.

        Görüntü izleme ve tespit tutanağına göre ise Doğukan Yener'in hareketsiz kalmadan önce etkili darbeyi vuran kişinin sanık Mertcan A. olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

        Mütalaada, olayın gerçekleştiği iş yerinin mesul müdürü sanık Seçil D, iş yeri sahibinin sanık Caner T, iş yerinin hukuki işlemlerini takip eden kişinin sanık Kaan Furkan G. olduğu, olaydan hemen sonra arıza olduğu belirtilerek teknik personele iş yeri kamera kayıtlarına müdahale ettirildiği, cihaz hard diskinin söküldüğü veya formatlanarak tekrar takılmış olduğu belirtildi.

        Yapılan diğer araştırmalarda ise sanıklar Caner T. ile Kaan Furkan G'nin olay yerinin karşısındaki Ercan A. sorumluluğundaki iş yerine giderek oradaki görüntüleri sildikleri ancak silmeden önce bazı kısımları telefonlarına kaydettikleri belirtildi.

        - Ceza istemleri

        Mütalaada sanık Mertcan A'nın "kasten öldürme" suçundan müebbet, eğlence mekanı çalışanı sanık Ali K'nin maktule yönelik "kasten yaralama"dan 4 aydan 1 yıla, sanıklar Seçil D, Caner T, Kaan Furkan G. ve Ercan A'nın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme"den 6 aydan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

        Davada cinayete iştirak ettikleri iddiasıyla yargılanan diğer 8 sanığın ise beraatı istendi.

        Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan maktul Doğukan Yener'in annesi Suzan Yener, "Sanık en ağır şekilde cezalandırılsın." dedi.

        Sanık Mertcan A. ise "Olaydaki kişileri tanımam, hasmım da değillerdir, olay mekanda başlamış. Ben sonradan olaya dahil oldum, kamera görüntülerinde tek yumruğum görünüyor. Pişmanım." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, sanık Mertcan A'nın tutukluluğunun devamına ve taraf avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı 6 Aralık'a erteledi.

        - Olay

        Yenibağlar Mahallesi'nde bir eğlence mekanında geçen yıl haziran ayında iki grup arasında çıkan kavgada Doğukan Yener (23) darbedilmiş, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mertcan A. (26), çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

        Davanın iddianamesinde, tutuklu sanık Mertcan A. ile diğer 9 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi, 4 sanığın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        Yargıtay'dan Can Atalay kararı
        CHP'de devir teslim töreni
        CHP'de devir teslim töreni
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Minik Lina'nın katil zanlısı duruşmada kan dondurdu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        Okan Buruk'un Bayern Münih planı!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        İşte MASAK raporunun detayları!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        Simli makyaj ürünlerine dikkat!
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        "Enerjide daha iyi iş birlikleri yapmalıyız"
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Hastanenin 24 saatlik yakıtı kaldı: Can kaybı artıyor!
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        Özellerden Kılıçdaroğlu'na ziyaret
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Anneannenin şirketinde 150 Milyon TL'lik sahte fatura! Engin Polat'ın ifadesi "Pes" dedirtti!
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Riskini bil cevabını bil! 8 soruda diyabet riskini belirle
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Üç çocuğuyla hayatını kaybetti
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        Karabağ Zaferi'nin 3. yıl dönümü
        "Sinema bitmez"
        "Sinema bitmez"
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Avrupa Yakası'nın suyu nereden geliyor
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Sadece Anıtkabir'de yapılan uygulama... Gönderden hiç inmeden bayrak değişimi!
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Şair ve âşıklardan Ata'ya ağızlar
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı
        Bu filme tepki ‘şahsi meselemiz’ olmalı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de 'bar cinayeti' sanığına 'müebbet' istemi
        Eskişehir'de 'bar cinayeti' sanığına 'müebbet' istemi
        Yüzme antrenörünü öldürdü, duruşmada ailesine başsağlığı diledi
        Yüzme antrenörünü öldürdü, duruşmada ailesine başsağlığı diledi
        Eskişehir'de 107 firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de 107 firari hükümlü yakalandı
        Eskişehir'de üretilen yerli esnek güneş hücresinin verimliliğini artıracak...
        Eskişehir'de üretilen yerli esnek güneş hücresinin verimliliğini artıracak...
        Eskişehir'deki üniversitelerden 'İsrail' boykotu
        Eskişehir'deki üniversitelerden 'İsrail' boykotu
        Eskişehir'de tedavi gören 7 yaşındaki Egemen lösemiden kurtuldu
        Eskişehir'de tedavi gören 7 yaşındaki Egemen lösemiden kurtuldu