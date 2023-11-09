Eskişehir İl Sağlık Müdürü Bildirici, ilçelerdeki sağlık kuruluşlarını ziyaret etti Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici'nin, Alpu, Beylikova ve Mihalıççık ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ettiği bildirildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici'nin, Alpu, Beylikova ve Mihalıççık ilçelerindeki sağlık kuruluşlarını ziyaret ettiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Bildirici'nin ilçelerdeki devlet hastaneleri, aile ve toplum sağlığı merkezleri ile 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında incelemelerde bulunduğu belirtildi.

Yetkililerden kurumların çalışmalarına ilişkin bilgi alan Bildirici, tedavi gören hastaları ziyaret etti.

Sağlık personellerinin talep ve önerilerini dinleyen Bildirici, hizmetlerin​​​​​​​ daha etkin ve kaliteli şekilde sunulabilmesi için gerekli adımların atılacağını kaydetti.