Mihalgazi'de kaybolan alzheimer hastası yaşlı adam jandarma tarafından bulundu

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki alzheimer hastası H.C, jandarmanın çalışması sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Alpagut Mahallesi'nde yaşayan M.C, evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alamadığı alzheimer hastası babası H.C'nin kaybolduğunu jandarma ekiplerine bildirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İz Takip Köpeği ve vatandaşların desteğiyle arazide arama çalışması başlattı.

Dronla havadan yapılan aramada, kayıp H.C. köyden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Yayla Yolu mevkisinde jandarma devriyesi tarafından aynı gün bulundu.

Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen H.C. ailesine teslim edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.