Eskişehir'de park halindeki 18 aracın lastiklerine zarar veren şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir sokakta park halindeki 18 aracın lastiklerine zarar verdiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Emek Mahallesi Gümüşdere Sokak'ta park halinde bulunan 18 aracın lastiklerinin kesilmesi üzerine Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerce yapılan çalışmada, kesici bir aletle araçların lastiklerine zarar veren şüphelinin C.A. olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi çalıştığı iş yerinde gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

C.A'nın emniyetteki ifadesinde alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.