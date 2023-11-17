Beylikova'dan kısa kısa

Beylikova Belediyesince arıtma sistemi kurulan ilçe merkezindeki çeşme hizmete açıldı.

Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, yaptığı açıklamada, ilçeye yenilikler getirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Arıtma sisteminde filtrelenen suyun içilebilir nitelikte olduğunu kaydeden Alp, "Vatandaşlarımız çok memnun kaldı. Diğer çeşmelerde de aynısını istedi. Biz de çalışmalara başladık. İlerleyen süreçte diğer çeşmelerden de rahatlıkla içme sularını temin edebilecekler. Artık ilçede içme suyuna para verme dönemi bitti. Vatandaşı bu yükten kurtardık." dedi.

- 25 mahallenin tarla yollarındaki çalışmalar tamamlandı

Beylikova Belediyesinden yapılan açıklamada, Akköprü, Doğray, İmikler, Süleymaniye, Kızılcaören, Yalınlı, Yeniyurt, Gökçeayva, Yukarıiğdeağacı, Aşağıiğdeağacı, Sultaniye, Rahmiye, Aşağıdudaş, Yukarıdudaş, Doğanoğlu, Parsibey, Uzunburun, İkipınar, Halilbağı, Okçu ile Emircik mahallelerinin tarla yollarındaki iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, çalışmalara katkı sunan DSİ 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teşekkür edildi.