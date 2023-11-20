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        Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

        Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:46 Güncelleme: 20.11.2023 - 17:10
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        Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor
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        Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

        Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek bölgelerinde kar, etkisini zaman zaman gösteriyor.

        Kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Mihalgazi kara yolunun Bozdağ mevkisindeki ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.

        Bölgede oluşan beyaz örtü ve sis, dronla havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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