Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis, aralıklarla etkili olmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü kentin yüksek bölgelerinde kar, etkisini zaman zaman gösteriyor.

Kar yağışı nedeniyle Eskişehir-Mihalgazi kara yolunun Bozdağ mevkisindeki ormanlık alanlarda bulunan ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü.

Bölgede oluşan beyaz örtü ve sis, dronla havadan görüntülendi.

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