Eskişehir'de trafik kazasında ölen genç son yolculuğuna uğurlandı Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kayıp olarak aranan ve trafik kazasında öldüğü belirlenen 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin'in cenazesi toprağa verildi.

Eskişehir'in Çifteler ilçesinde kayıp olarak aranan ve trafik kazasında öldüğü belirlenen 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin'in cenazesi toprağa verildi.

İmişehir Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir otomobilin su arıtma tesisi alanına devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Çetin'in cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Çifteler Çarşı Cami'ne getirildi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Çetin'in yakınları, öğle namazı öncesi taziyeleri kabul etti. Helallik alınmasının ardından Çetin için cenaze namazı kılındı.

Çetin'in cenazesi namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenaze merasimine CHP İl Başkanı Talat Yalaz, bazı ilçe belediye başkanları ile il ve ilçe teşkilatlarının mensupları katıldı.

Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden 22 yaşındaki Bilal Kuru için ikindi vakti Sakarya'nın Kocaali ilçesinde cenaze namazı kılınacağı öğrenildi.

Dün gece saatlerinde İmişehir Mahallesi 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı üzerindeki OSB'ye ait su arıtma tesisine devrilmiş vaziyetteki 26 AHD 335 plakalı otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler bölgede yaptıkları çalışmada, hurdaya dönen otomobildeki 2 kişinin, 1 Aralık Cuma günü Çifteler ilçesinde haklarında kayıp başvurusu yapılan 24 yaşındaki Ümit Yaşar Çetin ile 22 yaşındaki Bilal Kuru olduğunu tespit etmişti.

Hayatını kaybeden Çetin ve Kuru'nun cenazeleri, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.