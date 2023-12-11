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        Eskişehir'de ölümlü trafik kazasına karışarak olay yerinden kaçan sürücü yakalandı

        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde çarpıştığı otomobilin sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerini terk eden traktör sürücüsü jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:29 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:44
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        Eskişehir'de ölümlü trafik kazasına karışarak olay yerinden kaçan sürücü yakalandı
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        Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde çarpıştığı otomobilin sürücüsünün ölümüne neden olan ve olay yerini terk eden traktör sürücüsü jandarma ekiplerince yakalandı.

        5 Aralık 2023 günü Konya-Eskişehir kara yolunun Mahmudiye ilçesi Işıklar Mahallesi mevkisinde Yusuf Balıkçı (50) idaresindeki 11 DR 827 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen ve plakası belirlenemeyen N.S. yönetimindeki traktörle çarpıştı.

        Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Balıkçı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaza sonrası traktör sürücüsünün aracıyla olay yerinden ayrılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektif Timleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Ekipler çalışma sonucu olay yerini terk eden traktör sürücüsü N.B'nin römorku sakladığını tespit etti.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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