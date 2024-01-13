Şehit Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi Eskişehir'e getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in (27) naaşı Eskişehir'e getirildi.

Şırnak'tan kalkan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıyan askeri uçak, Eskişehir 1'inci Ana Jet Üssü'ne indi.

Şehit Evcin'in cenazesi, baba Nazif ve anne Ferah Evcin, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ve AK Parti İl Başkanı Süleyman Reyhan tarafından karşılandı.

Yunus Emre Devlet Hastanesi morguna götürülen Evcin'in naaşı, yarın öğle vakti Reşadiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Alpu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi'nde toprağa verilecek.