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        Eskişehir'de çalınan köpek sahibine teslim edildi

        Eskişehir'de çalınan köpek polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 11:08 Güncelleme: 23.01.2024 - 11:14
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        Eskişehir'de çalınan köpek sahibine teslim edildi
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        Eskişehir'de çalınan köpek polis ekiplerinin çalışması sonucu bulunarak sahibine teslim edildi, olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

        Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 'Cocker' cinsi bir köpeğin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin hayvan hırsızlığının tespiti için yaptığı çalışmalarda hırsızlık olayında kullanılan araç ile içindeki şüpheliler H.İ. ve B.K. olduğu belirlendi.

        Ekipler, 2 şüpheliyi çaldıkları köpekle beraber yakaladı. Muhafaza altına alınan köpek, sahibine teslim edildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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