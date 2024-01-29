Eskişehir'den kısa kısa

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada 2 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan inceleme ve araştırmada 2 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edildi. Olay yerinde kazma, manivela ve kürek ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında "2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

- Jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-28 Ocak tarihlerinde icra edilen denetimlerde, 9 bin 866 sürücü ve araç kontrol edildi.

Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 734 sürücüye 1 milyon 549 bin 467 lira idari para cezası uygulandı. 95 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün belgesi geri alındı.