Eskişehir'den kısa kısa
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.
Ekiplerce yapılan çalışmada 2 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan inceleme ve araştırmada 2 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edildi. Olay yerinde kazma, manivela ve kürek ele geçirildi.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında "2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.
- Jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-28 Ocak tarihlerinde icra edilen denetimlerde, 9 bin 866 sürücü ve araç kontrol edildi.
Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 734 sürücüye 1 milyon 549 bin 467 lira idari para cezası uygulandı. 95 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün belgesi geri alındı.
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