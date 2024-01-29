Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'den kısa kısa

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 16:04 Güncelleme: 29.01.2024 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Odunpazarı ilçesinde kaçak kazı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerce yapılan çalışmada 2 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan inceleme ve araştırmada 2 metre derinliğinde çukur açıldığı tespit edildi. Olay yerinde kazma, manivela ve kürek ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 2 şüpheli hakkında "2863 sayılı kültür ve tabiat varlıkları koruma kanununa muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        - Jandarma ekiplerince trafik denetimi yapıldı

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 22-28 Ocak tarihlerinde icra edilen denetimlerde, 9 bin 866 sürücü ve araç kontrol edildi.

        Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 734 sürücüye 1 milyon 549 bin 467 lira idari para cezası uygulandı. 95 araç trafikten men edildi, alkollü araç kullandığı tespit edilen 8 sürücünün belgesi geri alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        100 bin TAG sürücüsünü kutladı
        "Yunanistan gibi"
        "Yunanistan gibi"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Londra'da "Gazze için Küresel Vicdan Konferansı"
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        'Otomotivde asıl tehdit Çin değil Fas'tır'
        Icardi dönüyor!
        Icardi dönüyor!
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Nebi Hatipoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve derneğini ziyaret...
        Nebi Hatipoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve derneğini ziyaret...
        Prof. Dr. Bülent Görenek, Amerika Birleşik Devletleri'nde kılavuz yazarlığı...
        Prof. Dr. Bülent Görenek, Amerika Birleşik Devletleri'nde kılavuz yazarlığı...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına Gürhan Albayrak atandı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına Gürhan Albayrak atandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin'in ailesini ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin'in ailesini ziyaret etti
        Festivalde 7,5 ton sucuk dağıtıldı, dev tavada sucuklu yumurta pişirildi
        Festivalde 7,5 ton sucuk dağıtıldı, dev tavada sucuklu yumurta pişirildi