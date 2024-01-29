Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 17:31 Güncelleme: 29.01.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de direğe çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

        Eskişehir-Konya kara yolunda giden Ramazan Gürler (27) idaresindeki 11 ABH 915 plakalı otomobil, Sakaryabaşı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan beton aydınlatma direğine çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Gürler ile otomobilde bulunan Pınar Çağla Tuna (17) yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çifteler Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar Gürler ve Tuna, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Marmara'da kar yağışı etkili oldu!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Kilisedeki saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Kendi rekorunu kırdı... 123 bin kişi akın etti!
        Babanın şüphesi ortaya çıkardı! Üvey kızına dışkı yedirdi
        Babanın şüphesi ortaya çıkardı! Üvey kızına dışkı yedirdi
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        İşte Torrent & Boey gerçekleri!
        Ağır itham
        Ağır itham
        Kenan Yıldız için sert sözler
        Kenan Yıldız için sert sözler
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        AYM'den kadınları ilgilendiren haber! İptal edildi
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Dünyanın en iyi 100 plajı! Türkiye'den bir koy listede
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        Fed'den faiz indirimi sinyali gelir mi
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        "İstanbul'u dünya yıldızı haline getireceğiz"
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Emekliye temmuz ayında ekstra artış olacak mı?
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Volvo'nun Çinli kardeşi Türkiye'ye geliyor
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Bitkisel hayattan çıktı! Unutmadığı tek şey şarkılar...
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        Kar geldi ama... İşte hava son durum
        En büyük düşüş İstanbul'da
        En büyük düşüş İstanbul'da
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Fenerbahçe transferi açıkladı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        Kadro dışı kaldı, formayı kaptı, rekor kırdı
        X'ten kaldırıldı
        X'ten kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Eskişehir'den kısa kısa
        Eskişehir'den kısa kısa
        Nebi Hatipoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve derneğini ziyaret...
        Nebi Hatipoğlu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve derneğini ziyaret...
        Prof. Dr. Bülent Görenek, Amerika Birleşik Devletleri'nde kılavuz yazarlığı...
        Prof. Dr. Bülent Görenek, Amerika Birleşik Devletleri'nde kılavuz yazarlığı...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına Gürhan Albayrak atandı
        AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına Gürhan Albayrak atandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin'in ailesini ziyaret etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Evcin'in ailesini ziyaret etti