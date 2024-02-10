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        Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Buluşması'na katıldı

        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Buluşması'nda partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 15:16 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:16
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        Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Buluşması'na katıldı
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        Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Buluşması'nda partililerle bir araya geldi.

        Mahalle başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve parti üyeleriyle fotoğraf çektiren Hatipoğlu, kendisine gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.

        Nebi Hatipoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, mevcut azim ve kararlılığın 31 Mart seçimlerinde ve daha sonra gelecek AK Parti belediyeciliği hizmet anlayışında devam etmesini temenni ederek, "Bu coşku ve ilgi, seçimlerde halkımızın bize verdiği desteği gösteriyor. Öncelikle, yerel seçimler için hepimizin çok çalışması gerekiyor. Ben inanıyorum ki elimizden gelenin en iyisini yaparak çalışacağız ve Eskişehir’in hak ettiği güzelliklere kavuşmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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