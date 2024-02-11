Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 10:29 Güncelleme: 11.02.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalandı.

        "Türkiye Geneli Aranan Şahıslar Uygulaması" kapsamında kent genelinde "hırsızlık" ve "dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan şüphelilere yönelik 24 saat süreyle çalışma yapıldı.

        2 bin 679 kişiyi sorgulayan ekipler, 0-5 yıl arası hapis cezası olan 9, 5-10 yıl arası hapis cezası olan 1 ve 10 yıl ve üzeri hapis cezası 1 şahsın da aralarında bulunan çeşitli suçlarından toplamda 29 şüpheliyi yakaladı.

        Şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

        Çalışmalarda, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız tabanca, 26 fişek ve 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        302 aracın denetlendiği uygulamada, 27 araca 106 bin 802 lira para cezası verildi.

        - Asayiş denetimi yapıldı

        7-9 Şubat'ta, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Hisar Caddesi ve Şehir Sokak çevresinde uygulama yapıldı.

        113 kişi ile 71 aracı kontrol eden ekipler, 6 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerden 41 bin 884 lira cezai işlem uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı
        Türkiye'ye F-16 satışında Kongre eşiği aşıldı
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
        Ege ve Marmara'da kuvvetli rüzgara dikkat!
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        Kanser teşhisi sonrası ilk açıklama
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        "O istemediği sürece bizim evde futbol konuşulmaz!"
        Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
        Bursa'da feci kaza! 1 ölü, 2 yaralı
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        Real Madrid'de Arda Güler planı değişti
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        AK Parti seçim çalışmasında silahlı saldırı
        Fenerbahçe'nin milli mücadeleye etkisi
        Fenerbahçe'nin milli mücadeleye etkisi
        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
        Esenler'de binanın çatı katında yangın çıktı
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Cimbom tam gaz!
        Cimbom tam gaz!
        Fransa Büyükelçisi Habertürk TV'ye konuştu
        Fransa Büyükelçisi Habertürk TV'ye konuştu
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Geçmeyen öksürüğe dikkat! Bu yakınmalar da varsa...
        Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti
        Macaristan Cumhurbaşkanı istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
        Odunpazarı'nda AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı
        Odunpazarı'nda AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açıldı
        Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Bu...
        Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hatipoğlu, AK Parti Odunpazarı Teşkilat Bu...
        Kazada ölen öğretim üyesi ile kızı, toprağa verildi
        Kazada ölen öğretim üyesi ile kızı, toprağa verildi
        Model araba sevdası Eskişehirli çifti koleksiyon sahibi yaptı
        Model araba sevdası Eskişehirli çifti koleksiyon sahibi yaptı
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kistik fibrozis tanısı için Ter Testi Odası k...
        Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kistik fibrozis tanısı için Ter Testi Odası k...