Eşinin vefatının ardından başladığı ahşap yakma sanatı tutkusu haline geldi

ABDULLAH GÜÇLÜ - Eskişehir'de yaşayan emekli öğretmen Sabri Akar, eşinin vefatından sonra hobi olarak başladığı ahşap yakma sanatını tutkuyla yapıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli öğretmen Sabri Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te eşinin vefatının ardından resimle ilgilenmeye başladığını söyledi.

Yağlı boya tekniğiyle bir süre çalıştığını aktaran Akar, daha sonra ahşap yakma sanatına yöneldiğini ifade etti.

Ahşap yakma sanatının bir süre sonra tutkusu haline geldiğini belirten Akar, evinin bir odasını da atölye haline getirdi.

- Koleksiyonunda en fazla Atatürk portresi bulunuyor

Eserlerini sergilere gönderen ve bazılarını da satışa çıkaran Akar, 73 parçayla koleksiyonunda en fazla Atatürk portresi eserlerin bulunduğunu söyledi.

Pandemi döneminde hastalandığını ve sanatına ara vermek zorunda kaldığını aktaran Sabri Akar, 2 yıl süren tedavisinin ardından 2 sergi açtığını ve farklı sergilere de eser gönderdiğini kaydetti.

Akar, "Ahşap yakma benim için bir tutku haline geldi. Şimdi çok fazla sipariş alıyorum. Halen bekleyen 20'ye yakın siparişim var. Bu sanatla uğraşırken önceliğim hiçbir zaman para olmadı. Ahşap yakma beni hayata bağlayan şey haline geldi." diye konuştu.