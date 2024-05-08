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        "Mahzen-40" operasyonlarında Eskişehir'de 2 şüpheli yakalandı

        Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 49 ilde mali suç örgütlerine düzenlenen "Mahzen-40" operasyonları kapsamında Eskişehir'de 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:00 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:00
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        "Mahzen-40" operasyonlarında Eskişehir'de 2 şüpheli yakalandı
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        Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 49 ilde mali suç örgütlerine düzenlenen "Mahzen-40" operasyonları kapsamında Eskişehir'de 2 zanlı gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu 2 şüphelinin bankalardan kredi almakta zorlanan ve nakde ihtiyacı bulunan özellikle yaşlı ve emeklilere yüksek faizle borç verdiği ve icra yoluyla tahsilat yaparak 19 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.

        Mağdurlardan 3 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen zanlılar M.S. ve oğlu A.S. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Mahzen-40" operasyonlarında 127 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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