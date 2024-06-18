Kalp krizinden vefat eden emekli Vali Yardımcısı Tütüncü için Eskişehir'de tören düzenlendi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olduktan sonra Isparta Valiliği Kaymakam Adayı olarak göreve başlayan Tütüncü, daha sonra sırasıyla Bolu Seben, Eskişehir Seyitgazi, Ağrı Taşlıçay, Bursa Orhaneli, Eskişehir Çifteler kaymakamlıkları, Sivas Vali Yardımcılığı, İzmir Menemen Kaymakamlığı, Bursa Vali Yardımcılığı, Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Eskişehir Vali Yardımcılığı görevlinde bulunduktan sonra 15 Nisan 2020'de emekliye ayrıldı.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, ani rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitiren Tütüncü için Vilayet Meydanı'nda düzenlenen tören öncesi eşi Hikmet Tütüncü ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Geçirdiği kalp krizi sonucu 69 yaşında hayatını kaybeden emekli Vali Yardımcısı Bekir Şahin Tütüncü için son görev yeri olan Eskişehir'de tören yapıldı.

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