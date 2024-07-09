Huzurevi sakinleri ve çocuklar Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ağırlanan savaş mağduru çocuklarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Eskişehir'de misafir edilen Kırım Tatarı ve Ukraynalı savaş mağduru çocuklar, “Minik Eller ve Yetişkin Gençler Müzikle Buluşuyor, Kırım Tatarı Kültürüyle Tanışıyor” programında huzurevinde yaşayan vatandaşlarla ve devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.

Özel bir at binicilik kulübünün bahçesinde organize edilen etkinlikte Emine Erdoğan'ın öncülüğünde devlet koruması altındaki 20 Ukraynalı Kırım Tatarı çocuk, huzurevinde yaşayan 80 vatandaşla ve 50 devlet koruması altındaki çocukla buluştu. Programda fiziksel ve duygusal destek terapisi olan hipoterapiye (atla terapi) de yer verildi.

Kırım Tatar kültürü ve müziğinin de dans gösterileriyle tanıtıldığı etkinlikte, farklı yaş gruplarından bireyler bir araya gelerek kültürel zenginliklerini paylaştı. Kırım Tatar kültüründeki halk oyunlarının sergilendiği gösterilerde Türk kültürüne ait parçalar Ukraynalı Kırım Tatarı çocuklar tarafından seslendirildi. Katılımcılar, konuşmacıların hitaplarından sonra düzenlenen fiziksel ve duygusal rahatlamayı içeren hipoterapi seanslarına katıldı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, programda yaptığı konuşmada, etkinlikten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Bir ülkenin vatandaşı olmanın en güzel yanının ülkeye bağlılık olduğunu aktaran Gürcan, "Hangi koşulda olursanız olun devletiniz size sahip çıkıyorsa, size bir imkan veriyorsa, ailesizliğinizi hissettirmiyorsa o ülkede refah var demektir, o ülkede güven var demektir. Bu öyle bir şey ki ben bu ülkenin sosyal devlet anlayışının özellikle son 20 yılda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ve Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın yaptıkları, ön açtıkları unsurla bugün beraberiz. " dedi. Gürcan, Kırım Tatarları'nın mücadelenin içerisinden geldiğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Hanımefendi onların okullarına gittiğinde gördükleri sahneler, kardeşlik duygusunu hissettiğinde onlarda bıraktığı iz Ukrayna'da çıkan savaş neticesinde hemen el atarak Türkiye'ye kapı açtı. Türkiye, Türkiye'den çok büyük bir ülke. Türkiye'nin sadece sınırları içerisinde değil dünyada kardeşleri var ve Kırım Tatarları buna önemli bir örnektir. İnşallah bu proje özellikle bu programı yapan başta Valiliğimiz olmak üzere İl Müdürlüğümüze ve programa katkı veren Kırım Tatarı kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Umarım programdan memnun kalırsınız. Ben bu programı daha önce de izledim ve çok sevdim. Teklif onlardan geldi ve biz bu noktada çok sıcak karşıladık, bu organizasyonu yaptık. Hep birlikte Kırım kültürünü de öğrenmiş olacağız."

- "Bugün tüm kalbimizle sizlerin yanına geldik" Programda müzik aracılığıyla çocuk ve yaşlıların bir araya getirildiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak ise güçlü bir kültürel bağ sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Bayrak, 50 çocuk ve 80 yaşlı vatandaşın 20 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli refakatinde özel bir organizasyonun parçası olduğuna değinerek, "Bu etkinlik Kırım Tatarlarının sosyal yollarını artırarak onları moral ve motivasyon olarak yükseltmeyi de amaçlamaktadır. Kültürel etkinlikler aracılığıyla Kırım Tatarlarının toplumumuzla kaynaşması kendilerini daha değerli ve önemli hissetmelerini sağlayacaktır." diye konuştu.

Ukrayna'dan 2 yıl önce geldiklerini kaydeden Eskişehir Kırım Ailesi Okulu Temsilcisi Anife Kurtseitova ise Türkiye'den destek gördüklerini dile getirdi. Türkiye'ye teşekkürlerini ileten Kurtseitova, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de teşekkür etmek istiyorum. Biz savaştan önce Türkiye'ye çok geldik. Aslında biz de sizin gibi bir Türk'üz. Buraya çok farklı festivallere ve konserlere katılmak için gelmiştik, ancak şimdi tabii ki burada çalışmaya gayret ediyoruz. Kadınlarımız, çocuklarımız, okulumuz burada. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Bir gün savaşlar biter, ancak zor günlerde yardım eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiç bir zaman unutulamaz. Bugün çok heyecanlıyım, dedelerimiz, çocuklarımız burada. Bizim tüm akrabalarımız çok uzakta, Kırım'dalar. Bazıları yok, görmüyoruz. Sizler izin verirseniz her bayram sizlerin yanına gelmek istiyoruz. Bugün tüm kalbimizle sizlerin yanına geldik."