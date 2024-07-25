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        Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda katılan sporculara madalyaları takdim edildi

        Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda derece kazanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki ferdi lisanslı veteran sporcular, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlenen törende madalyalarını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 11:56 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:57
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        Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda katılan sporculara madalyaları takdim edildi
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        Uluslararası Gemlik Karate Turnuvası'nda derece kazanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki ferdi lisanslı veteran sporcular, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda düzenlenen törende madalyalarını aldı.

        Türkiye Karate Federasyonu organizasyonuyla düzenlenen turnuvada 16 ülkeden katılan 1700 sporcu farklı dallarda kürsüye çıkma mücadelesi verdi. Türkiye genelinde 22 ilden turnuvada yarışırken, Eskişehir'den 9 sporcu müsabakalara katıldı.

        Genel klasmanda 2'nci, normal sıralamada 5'inci olmak üzere 4 birincilik ve ikincilik, 1 üçüncülük alan Eskişehir temsilcileri, toplamda 9 madalya almaya hak kazandı.

        Programda madalya ve belgelerini takdim eden Gençlik Spor İl Müdürlüğü karate antrenörü Yaşar Ordu, sporcuların çalıştıkları sürece performanslarını koruyup karate sporunda vizyon sahibi olabileceklerini belirtti.

        Haftanın her günü saatlerce antrenman yaparak turnuvalara hazırlandıklarını belirten Ordu, şunları söyledi:

        "Burada karateye başlama yaş aralığı genel olarak 6'dan başlıyor. Veteran sporcularımız, 45-50 yaşında kadar sporcularımız da var. Şimdi biz önce bir temel teknik eğitimi yapıyoruz. Temel teknik olmadan zaten arkası gelmiyor. Bu anlamda genelde 7 tur müsabaka yapmamız gerekiyor onun için de düzenli, aralıksız çalışıyoruz. Çalışmalarından dolayı önce sporcularımızı tebrik ediyoruz. Çok çalışıyorlar. Onlar çalıştıkça biz de her türlü onları profesyonel anlamda destekleyerek onların eksiklerini tamamlayarak daha ileri seviyelere taşıyoruz."

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