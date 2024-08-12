Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor

        Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 21:06 Güncelleme: 12.08.2024 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de bir saldırganın çay bahçesinde 5 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Tepebaşı ilçesinde çay bahçesinde dün bıçaklama olayının gerçekleştiği hatırlatıldı.

        İnsanlara rastgele saldırarak 5 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren şüphelinin emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran'da 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

        - Olayın yaşandığı mahalleden 3 yıl önce taşınmışlar

        Görgü tanıklarından Yakup Taşçı, gazetecilere, evindeyken dışarıdaki bir gencin giyiminden dolayı dikkatini çektiğini söyledi.

        Evden onu gözlemlediğini belirten Taşçı, "Motosiklete binecek sandım. Kaskını taktı, ondan sonra buradan yürüyüp gitti. Torbalardan bir şeyler çıkarıp giydi. Yanından getirdiklerini burada bıraktı. Siyah bir poşet vardı. Daha sonra polise haber verdim. Sonra yaşlılara saldırmış." diye konuştu.

        Muharrem K. de saldırının ardından tramvay durağının yakınında bir yaralıyı gördüğünü anlattı.

        Yaralıya yardım etmek için mendil uzattığını dile getiren Muharrem K, "Yardım eden vatandaşlar yerde buldukları kağıtlarla yaraya pansuman yapmaya çalışıyordu. Burada gördüğüm 3 kişi yaralıydı. Farklı bir elbisesi vardı. Daha sonra polisler yakaladı." dedi.

        ​​​​​​​Uluönder Mahallesi Muhtarı Hasan Güler ise saldırıyı öğrenip olay yerine gittiğinde polisin saldırgan Arda K'yi etkisiz hale getirerek emniyet müdürlüğüne götürdüğünü aktardı.

        Yaralılara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

        "Bizim mahallemizde oturuyordu. 3 yıl önce Çamlıca Mahallesi'ne taşındılar. Çocukluğunu bilmem ama aile bir fabrikada çalışan kendi halinde bir çift. Ailenin 2 çocuğundan biri. İçine kapanıkmış. Olayı gerçekleştiren kişinin burada tanıdıkları vardır çünkü çocukluğu burada geçti."

        ​​​​​​​Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Eskişehir Şehir Hastanesindeki yaralılardan 3'ünün tedbiren yoğun bakımda, diğerlerinin ise servislerde tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

        Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

        Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        Bilgisayar oyunundan etkilendi! 5 kişiyi yaraladı
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Yunanistan'da yangınlarla mücadele sürüyor!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        'Perseid meteor yağmuru' gökyüzünde görsel şölen sundu
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        G.Saray ve Buruk'a flaş sözler!
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Uzayda mahsur kalan astronotlara ne oluyor?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        'Rusya'nın 1000 kilometrekaresi kontrolümüzde'
        Aşka dönüştü
        Aşka dönüştü
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        Mars'ın kayalıklarının derinliklerinde sıvı su rezervuarı bulundu
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        "ABD, Türkiye'den İran'ı ikna etmesini istedi"
        Trump Musk'a konuştu
        Trump Musk'a konuştu
        Sıcaklıklar artıyor!
        Sıcaklıklar artıyor!

        Benzer Haberler

        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sok...
        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sok...
        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sok...
        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sok...
        FLAŞ
        FLAŞ
        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sok...
        Oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sok...
        Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 ki...
        Bilgisayar oyunundan etkilendi; maske ve çelik yelekle çıktığı sokakta 5 ki...
        Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sür...
        Eskişehir'de 5 kişinin yaralandığı bıçaklı saldırıyla ilgili soruşturma sür...