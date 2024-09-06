Eskişehir'de TOKİ'nin Vadişehir Projesi'ndeki 1026 konut hak sahiplerine teslim ediliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde birinci ve ikinci etap konuların yapımı tamamlandı.

Vadişehir Projesi'nde birinci etapta 598, ikinci etapta ise 428 konut, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.

Projedeki üçüncü ve dördüncü etap konutların ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Kalanların bitirilmesiyle toplam 3 bin 109 konut, hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

- "Yıl sonu itibarıyla 3 bin 109 konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konutların bulunduğu bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ aracılığıyla Eskişehir'e binlerce konut kazandırdığını söyledi.

İlk iki etap için hak sahiplerinin yüzde 1 KDV ödeyeceğini belirten Albayrak, diğer etaplarla ilgili Bakanlık ve TOKİ'nin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Vadişehir'deki tüm dairelerin anahtarları verildiğinde, TOKİ'nin Eskişehir'de yaptırarak sahiplerine teslim ettiği konut sayısının 15 bine yaklaşacağını dile getiren Albayrak, şunları kaydetti: