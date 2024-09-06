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        Eskişehir'de TOKİ'nin Vadişehir Projesi'ndeki 1026 konut hak sahiplerine teslim ediliyor

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde birinci ve ikinci etap konuların yapımı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 18:46 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:54
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        Eskişehir'de TOKİ'nin Vadişehir Projesi'ndeki 1026 konut hak sahiplerine teslim ediliyor
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        Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ), Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Vadişehir Mahallesi'nde birinci ve ikinci etap konuların yapımı tamamlandı.

        Vadişehir Projesi'nde birinci etapta 598, ikinci etapta ise 428 konut, 9 Eylül Pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine teslim edilecek.

        Projedeki üçüncü ve dördüncü etap konutların ise yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Kalanların bitirilmesiyle toplam 3 bin 109 konut, hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

        - "Yıl sonu itibarıyla 3 bin 109 konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız"

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, konutların bulunduğu bölgedeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının TOKİ aracılığıyla Eskişehir'e binlerce konut kazandırdığını söyledi.

        İlk iki etap için hak sahiplerinin yüzde 1 KDV ödeyeceğini belirten Albayrak, diğer etaplarla ilgili Bakanlık ve TOKİ'nin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

        Vadişehir'deki tüm dairelerin anahtarları verildiğinde, TOKİ'nin Eskişehir'de yaptırarak sahiplerine teslim ettiği konut sayısının 15 bine yaklaşacağını dile getiren Albayrak, şunları kaydetti:

        "Özellikle altını çizmek gerekir ki 25 yılda 24 daireyi dahi yapamayanlar, 60'a çıkartmaya çaba gösterenler buraya gelsinler, sanatı ve sanatkarlığı görmüş olsunlar. Gerçekten her yer ev, her yer konut. Yıl sonu itibarıyla 3 bin 109 konutu hak sahiplerine teslim etmiş olacağız. Bunun için de ayrı bir mutluluk yaşıyoruz. Reklam ve ikram belediyeciliği devam eden bir belediye anlayışı olduğu sürece bu şehre kentsel dönüşüm anlayışında hiçbir şey yapmayacaklarına adımız kadar eminiz. CHP ve zihniyetinin yapmış olduğu tek şey reklam yaparak, ikram ederek, bazı şeyleri manipüle ederek de süreci yönetmeye çalışıyorlar. Buraya gelsinler ve iş nasıl yapılır, mazeret üretmeden sonuç nasıl alınır görsünler."

        Eskişehir'in gereksiz tartışmalarla zaman kaybettiğini vurgulayan Albayrak, Eskişehir'in gündeminin kentsel dönüşüm, susuzluk ve trafiğe yoğunlaşması gerektiğini anlattı.

        Deprem riskine dikkati çeken Albayrak, "Deprem olduğunda hiç kimseyi affetmeyecek, Allah korusun herkes enkazın altında kalacak. Bundan dolayı 25 yıldır bir çivi dahi çakmayanlar, bugün medyaya, reklama harcadığı parayı kentsel dönüşüme harcamayanlar, bir şey olduğunda bunun vicdan azabı çekmeyecekler mi? Akabinde susuzluk konusunda 25 yıldır çalışma yapılmadı, yapılmıyor. Üçüncüsü ise trafikle alakalı önemli noktalarda bulvarlar açılmalı, köprülü kavşaklar yapılmalı. Eskişehir büyüyor, araç sayımız çoğalıyor. Belediyeler, bu 3 önemli konuyu gündemde tutmalı ancak onlar hala konuyu farklı noktalara çekiyorlar." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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