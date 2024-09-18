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        Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 09:31 Güncelleme: 18.09.2024 - 09:43
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        Eskişehir'de tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir şüphelinin evinde tarihi eser bulundurduğu ve satmak amacıyla müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce evde yapılan aramada, Roma dönemine ait 100 sikke, 38 obje, 6 yüzük, 1 insan figürlü heykel ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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