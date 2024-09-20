Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Sarıcakaya'da yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi

        Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan konutlar, törenle hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 16:59 Güncelleme: 20.09.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıcakaya'da yapımı tamamlanan TOKİ konutları hak sahiplerine teslim edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan konutlar, törenle hak sahibi vatandaşlara teslim edildi.

        Bilal Habeşi Mahallesi'ndeki 77 konutun hak sahipleri, programda anahtarları protokol üyelerinden aldı.

        Törende konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, ilçeye yol ve doğal gaz olmak üzere birçok kamu yatırımının yapıldığını, inşası tamamlanan konutlarla önemli bir ihtiyacın karşılandığını söyledi.

        Konutların ilçede önemli bir işlevi yerine getireceğini belirten Gürcan, şöyle konuştu:

        "Belediyeler bir yere yapılacak yatırımlar için regülatör gibidir. Yani belediye çalışırsa, proje üretirse, süreçleri takip ederse o beldeye yatırım da gelir hizmet de gelir. Sarıcakaya'da çalışkan bir başkanımız var. AK belediyecilik ile Sarıcakaya ilçesi her geçen gün daha güzel olacak. Sarıcakayalı hemşehrilerime yeni konutlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu evlerde oturacak olan kişilerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Tamamlanan evler oldukça güzel, TOKİ'ye çok teşekkür ediyorum."

        Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez ise ilçedeki altyapı ve üstyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini anlattı.

        Dönmez, "Konutlar ilçemize ve tüm hak sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Aileleriyle sağlıkla, güvenle oturmalarını temenni ediyorum." dedi.

        Programa, Sarıcakaya Kaymakamı Tarık Orhan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        5 kişinin öldüğü makas dehşetinde karar!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hizbullah ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Hibrit araç ithalatında yeni düzenleme
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Kadın müdür yardımcısının oda kapısını tekmelerle kırdıran okul müdürü açığa alındı
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        Mersin'de aile katliamı: Baba ile oğlu ve gelini öldürüldü
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gardımızı indirmeyeceğiz
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        İşte baş ağrısının 5 farklı türü ve nedenleri!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        AKOM İstanbul için saat verdi! Şiddetli sağanak!
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        "MOSSAD'ın kızıl serçesi"
        2,5 yıl sonra solladı
        2,5 yıl sonra solladı
        Derbide gözler golcülerde olacak
        Derbide gözler golcülerde olacak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Derbi öncesi son gelişmeler
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
        Ünlü çift evlendi
        Ünlü çift evlendi

        Benzer Haberler

        Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbeden anne gözaltına alındı
        Oğluna rapor vermeyen aile hekimini darbeden anne gözaltına alındı
        Eskişehir'de aile hekimini darbeden kadın gözaltına alındı
        Eskişehir'de aile hekimini darbeden kadın gözaltına alındı
        Eskişehir'de "tavuk gibi" ses çıkaran kedi tedavisinin ardından sahiplendir...
        Eskişehir'de "tavuk gibi" ses çıkaran kedi tedavisinin ardından sahiplendir...
        Eskişehir'de asker eğlencesinde polise mukavemet eden 4 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de asker eğlencesinde polise mukavemet eden 4 şüpheli yakalandı
        Havacılık tutkunları Eskişehir'deki hava gösterisinde buluşacak
        Havacılık tutkunları Eskişehir'deki hava gösterisinde buluşacak
        İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Sivrihisar Hava Gösterileri'ne ha...
        İsveçli hava akrobasi pilotu Sanna Hedin, Sivrihisar Hava Gösterileri'ne ha...