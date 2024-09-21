Eskişehir'de cep telefonu hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerinden 5 cep telefonunun çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

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