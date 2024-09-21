Eskişehir'de cep telefonu hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı
Eskişehir'de bir iş yerinden cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Eskişehir'de bir iş yerinden cep telefonu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Odunpazarı ilçesindeki bir iş yerinden 5 cep telefonunun çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis, ele geçirdiği cep telefonlarını iş yeri sahibine teslim etti.
Gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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