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        Eskişehir'de suçla mücadele kapsamında 4 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:59 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:13
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        Eskişehir'de suçla mücadele kapsamında 4 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele kapsamında belirlenen bir adrese yönelik çalışma yapıldı.

        Söz konusu adreste yapılan aramalarda, B.Ç. ve A.K'ye ait olduğu tespit edilen 2 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek, B.K'ya ait bir miktar sentetik uyuşturucu ve 2 sentetik hap, 2 hassas terazi ve 1 tabanca ele geçirildi.

        Şüpheli S.O'nun üzerinde ise başkasına ait sürücü belgesi tespit edildi. S.O'nun ayrıca "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 23 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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