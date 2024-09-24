Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de 37. Ahilik Haftası kutlandı

        Eskişehir'de, 37. Ahilik Haftası dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda kutlama töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 13:00 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de 37. Ahilik Haftası kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, 37. Ahilik Haftası dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda kutlama töreni yapıldı.

        Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'in Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törende "yılın ahisi" seçilen Halil Kılıç ile "yılın ahi bacısı" Ayşe Saracık şed kuşandı. "Yılın onursal ahisi" Muharrem Yılmaz, "yılın kalfası" Fatma Nur Kızılay ve "yılın çırağı" Yusuf Koç'a birer plaket verildi.

        Programda konuşan Birsen, Ahiliğin yüzyıllardır Anadolu'nun ekonomik ve kültürel hayatında önemli bir yer tuttuğunu belirterek, geçmişten geleceğe ışık tutan temellerden olduğunu anlattı.

        Ahilik geleneklerinde çalışıp üretmenin temel ahlak kuralları olduğunu dile getiren Birsen, şunları söyledi:

        "Ahi, kendi kendine yeten bir insan olmalıdır. Kimseye yük olmayacak, kendi elinin ekmeğiyle ayakta kalacak, bununla kalmayıp ekmeğini herkesle paylaşabilecektir. Ahilik, halkın sırtından geçinenlere, haksız kazanca, hileli işlere, rüşvete, bir köşeye çekilip tembel tembel oturanlara karşı çıkmıştır. Ahilik düzeninde iş ve meslek ahlakını mecburi kılan kurallar getirilmiştir. Kendinden önce başkalarını düşünmek ve kollamak, hakkından fazlasını istememek, kanaat ve tevazu ölçüleri içerisinde hırstan uzakta durmak, kendi yeteneğine uygun bir işle meşgul olmak, zanaatını mutlaka pirden öğrenmek, herkese saygı göstermek Ahiliğin mutlaka uyulması gereken ahlak kurallarıdır."

        "Ahilik Bereket Duası"nın okunmasının ardından şiir dinletisiyle devam eden program, "Ahi Bacı" adlı tiyatro oyununun sahnelenmesiyle sona erdi.

        Törene, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, meslek odalarının temsilcileri, esnaf ve sanatkarlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Karadeniz'i bekleyen büyük tehlike: Yerleşim alanları doğrudan etkilenecek
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Trump'tan Zelenskiy'e: Tarihin en büyük pazarlamacısı
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        100 kişiye mezar olmuştu: Hisami Apartmanı davasında karar çıktı
        100 kişiye mezar olmuştu: Hisami Apartmanı davasında karar çıktı
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Pınar Deniz, Jane Fonda ile Paris'te
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya'dan Tepebaşı Belediyesine "imar değişik...
        AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Kaya'dan Tepebaşı Belediyesine "imar değişik...
        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurup, öldürdü
        Tartıştığı arkadaşını pompalı tüfekle vurup, öldürdü
        Eskişehir'de telefondaki tartışmanın ardından arkadaşını öldürdüğü iddia ed...
        Eskişehir'de telefondaki tartışmanın ardından arkadaşını öldürdüğü iddia ed...
        Eskişehir'de suçla mücadele kapsamında 4 şüpheli yakalandı
        Eskişehir'de suçla mücadele kapsamında 4 şüpheli yakalandı
        "Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
        "Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" sona erdi
        Havacılık tutkunları Eskişehir'de buluştu; Ali İsmet Öztürk 4 yaşındaki tor...
        Havacılık tutkunları Eskişehir'de buluştu; Ali İsmet Öztürk 4 yaşındaki tor...