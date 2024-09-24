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        Eskişehir'de durdurulan kamyonetin kapılarının içinden kaçak sigaralar çıktı

        Eskişehir'de durdurulan bir kamyonetin çelik kapılarının içine gizlenmiş 600 bin dal sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 20:09 Güncelleme: 24.09.2024 - 20:11
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        Eskişehir'de durdurulan kamyonetin kapılarının içinden kaçak sigaralar çıktı
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        Eskişehir'de durdurulan bir kamyonetin çelik kapılarının içine gizlenmiş 600 bin dal sigara ele geçirildi.

        Ankara Yolu uygulama noktasında denetim yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, çelik kapıların içine zulalanmış 600 bin dal sarılmış sigara bulundu.

        Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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