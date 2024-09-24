Eskişehir'de durdurulan kamyonetin kapılarının içinden kaçak sigaralar çıktı

Araçta yapılan aramada, çelik kapıların içine zulalanmış 600 bin dal sarılmış sigara bulundu.

Ankara Yolu uygulama noktasında denetim yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Eskişehir'de durdurulan bir kamyonetin çelik kapılarının içine gizlenmiş 600 bin dal sigara ele geçirildi.

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