Eskişehir'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kamyonla çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kamyonla çarpışması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kırsal Babadat Mahallesi'nde seyreden Ceyhun Bilen (24) idaresindeki 80 AAD 667 plakalı motosiklet, aynı yönde giden E.K. yönetimindeki 71 AAH 848 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Bilen yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilen, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bilen'in bugün ikindi vakti aynı ilçeye bağlı Biçer Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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