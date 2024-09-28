Eskişehir'de bir araçta 65 santimetre uzunluğunda lahit ele geçirildi

Şüpheli hakkında ise Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Muhafazaya alınan eserin hangi medeniyete ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kişinin aracında arama yapan ekipler, 25 santimetre eninde, 65 santimetre uzunlukta ve 36 santimetre yüksekliğindeki bebek lahdi olduğu değerlendirilen objeyi gördü.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seyitgazi'de bir şüphelinin tarihi eser bulundurduğu ve satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı.

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